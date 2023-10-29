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21:24, 29 октября 2023Спорт

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, проиграв ЦСКА со счетом 0:1

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда в матче 13-го тура в гостях проиграла ЦСКА со счетом 0:1. Единственный забитый мяч — на счету нападающего армейцев Федора Чалова, который поразил ворота соперников на 41-й минуте.

Благодаря победе столичный клуб набрал 21 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар», несмотря на поражение, сохранил лидерство в списке. В активе команды 28 очков.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с «Пари Нижний Новгород», а «Краснодар» примет на своем поле самарские «Крылья Советов». Оба матча пройдут 5 ноября.

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      Дарья Коршунова
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