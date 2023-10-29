Медведев оценил разницу в масштабах митингов за Украину и Палестину

Медведев сравнил малочисленный митинг за Украину и масштабный за Палестину

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил разницу в масштабах митингов за Украину и Палестину. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Медведев опубликовал в блоге две фотографии, на которых продемонстрировал малочисленный митинг за Украину и масштабный — за Палестину. Он призвал подписчиков осознать количество людей сочувствующих каждой из этих стран.

«Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», — подписал он снимки.

Ранее Дмитрий Медведев назвал возможную причину откладывания Израилем операции в Газе. Он заявил, что Израиль откладывает наземную операцию из-за давления со стороны США.