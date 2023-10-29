Медведев проиграл в финале турнира ATP в Вене

Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Синнеру в финале турнира ATP в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира серии ATP 500 в Вене (Австрия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте 3 часа 4 минуты.

27-летний Медведев, который является третьей ракеткой мира, не смог защитить титул, полученный на австрийском турнире в 2022 году. 22-летний Синнер в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает четвертую строку.

Теннисисты в четвертый раз в сезоне сыграли друг против друга в финале. И россиянин, и итальянец одержали по две победы в решающих встречах.

ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.