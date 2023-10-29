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16:20, 29 октября 2023Среда обитания

Медведев высказался о гарантии на тепло в Европе предстоящей зимой

Медведев: Европе никто не даст гарантии, что зима не станет слишком холодной

Фото: Libby Penner / Unsplash

На данный момент жителям Европы никто не даст гарантии на то, что очередная зима не станет слишком холодной. Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Таким образом он оценил возможность «сытой жизни» в тепле для европейцев предстоящей зимой. По утверждению Медведева, гражданам европейских стран можно и дальше «утешать себя тем, что они навсегда преодолели зависимость от энергии из ненавистной России».

По его словам, при этом рост тарифов на тепло продолжится, а американский дорогостоящий сжиженный природный газ не поможет. Медведев добавил, что произошел окончательный отказ от ценовой политики, которая ранее обеспечивала европейцам жизнь в достатке.

Ранее уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры указала на то, что европейские страны зимой ждет нехватка электричества. По ее мнению, решение некоторых стран ЕС о досрочном отключении всех атомных электростанций было скорее политическим и идеологическим и не имело смысла с практической точки зрения.

Помимо этого, Bloomberg предсказал Европе проблемы с зеленой энергетикой из-за непогоды. Неблагоприятные условия, как утверждается, скорее всего, должны негативно сказаться на работе солнечных и ветряных электростанций.

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      Варвара Кошечкина
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