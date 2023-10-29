Минобороны доложило об уничтожении чешской установки Dana

Минобороны: российские военные разбили гаубицу Dana дроном-камикадзе

Российские военные разбили гаубицу Dana боеприпасом, который сбросил дрон-камикадже. Об уничтожении чешской установки доложило Минобороны России, пишет РИА Новости.

В сообщении оборонного ведомства утверждается, что самоходная артиллерийская установка (САУ) находилась на замаскированной огневой позиции ВСУ. Российские войска выявили цель, провели точное наведение кроном-камикадзе, после чего уже уничтожили САУ.

Незадолго до этого, 28 октября, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска смогли разбить боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В тот момент генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что это произошло на донецком направлении.

Ранее в ходе контрбатарейной борьбы на том же направлении российскими военными была поражена артиллерийская система М777 производства США. 26 октября они также разбили гаубицу «Мста-Б», а также установку Dana чешского производства.