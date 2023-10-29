Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:27, 29 октября 2023Бывший СССР

На Украине захотели ввести штрафы за нарушение комендантского часа

На Украине захотели штрафовать граждан и бизнес за нарушение комендантского часа

Фото: Unsplash

Украинские депутаты приняли законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа. Об этом сообщает РИА Новости.

На Украине могут ввести штрафы за нарушение комендантского часа: наказывать будут как рядовых граждан, так и бизнесменов. Ранее глава украинского МВД Игорь Клименко сообщал, под штрафные санкции могут попасть владельцы кафе и ресторанов за работу заведений в комендантский час. Тогда министр уточнил, что штраф за первое нарушение будет равен 4,6 тысячи долларов (428 тысяч рублей, — прим. «Ленты.ру»).

В Верховной Раде добавили, что граждане за нарушение закона заплатят от 547 до 1,1 тысячи долларов (от 51,8 до 102,5 тысячи рублей).

Материалы по теме:
«Никто не знает, сколько их будет» Поток беженцев с Украины усиливается. Как в Европе готовятся к новой волне миграции?
«Никто не знает, сколько их будет»Поток беженцев с Украины усиливается. Как в Европе готовятся к новой волне миграции?
26 декабря 2022
Обойти мобилизацию — 50 тысяч, новая личность — полтора миллиона. Как спецоперация на Украине изменила российский даркнет
Обойти мобилизацию — 50 тысяч, новая личность — полтора миллиона.Как спецоперация на Украине изменила российский даркнет
4 ноября 2022

Ранее стало известно, что в Полтавской области накажут родителей, чьих детей застали за прослушиванием российской группы «Воровайки». Сообщалось, что родителям грозит денежное наказание в размере 850 до 1700 гривен (2170-4340 рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев сравнил Европу со «стареющей шлюхой»

      Макгрегор назвал предполагаемые сроки возвращения в октагон

      Власти Дагестана прокомментировали требование выселить израильтян из отеля

      Медведев раскрыл перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС

      В США начали готовиться к расползанию конфликта в Газе на весь Ближний Восток

      Помощницу жены Нетаньяху отстранили от должности после подстрекательских постов

      Названы главные фантастические книги о Москве

      От Израиля потребовали не нарушать законы войны

      Обломки сбитого в Ростове беспилотника повредили жилые дома

      Российские подростки выстрелили в мигранта в метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости