На Украине захотели ввести штрафы за нарушение комендантского часа

На Украине захотели штрафовать граждан и бизнес за нарушение комендантского часа

Украинские депутаты приняли законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа. Об этом сообщает РИА Новости.

На Украине могут ввести штрафы за нарушение комендантского часа: наказывать будут как рядовых граждан, так и бизнесменов. Ранее глава украинского МВД Игорь Клименко сообщал, под штрафные санкции могут попасть владельцы кафе и ресторанов за работу заведений в комендантский час. Тогда министр уточнил, что штраф за первое нарушение будет равен 4,6 тысячи долларов (428 тысяч рублей, — прим. «Ленты.ру»).

В Верховной Раде добавили, что граждане за нарушение закона заплатят от 547 до 1,1 тысячи долларов (от 51,8 до 102,5 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что в Полтавской области накажут родителей, чьих детей застали за прослушиванием российской группы «Воровайки». Сообщалось, что родителям грозит денежное наказание в размере 850 до 1700 гривен (2170-4340 рублей).

