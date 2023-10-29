Нганну прокомментировал поражение в бою с Фьюри

Нганну заявил, что Фьюри должен благодарить судей за победу в поединке с ним

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе француз Фрэнсис Нганну прокомментировал поражение в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Спортсмен высказался в социальной сети X (бывшее название Twitter).

«Тайсон должен сказать спасибо двум судьям за то, что я не выиграл этот бой», — заявил Нганну.

28 октября Фьюри победил Нганну в бою по правилам бокса в супертяжелом весе в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок продлился десять раундов. Судьи отдали победу Фьюри раздельным решением.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.