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19:41, 29 октября 2023Россия

Площадь пожара на российском нефтерезервуаре выросла

МЧС: площадь пожара на нефтерезервуаре в Коми выросла до 360 кв. метров
СюжетПожары в России

Кадр: МЧС РФ

Площадь пожара на нефтяных резервуарах в поселке Верхнеколвинск Республики Коми выросла до 360 квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Пострадал один человек, его госпитализировали.

Ранее 29 октября стало известно о взрыве нефтяного резервуара, в результате которого произошел пожар. Известно, что в момент происшествия резервуар был пустым, и в нем проводились очистные работы. Предварительной причиной случившегося назвали детонацию остаточных газов.

Следователи возбудили уголовное по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

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      Илона Палей
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