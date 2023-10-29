Площадь пожара на российском нефтерезервуаре выросла

МЧС: площадь пожара на нефтерезервуаре в Коми выросла до 360 кв. метров

Площадь пожара на нефтяных резервуарах в поселке Верхнеколвинск Республики Коми выросла до 360 квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Пострадал один человек, его госпитализировали.

Ранее 29 октября стало известно о взрыве нефтяного резервуара, в результате которого произошел пожар. Известно, что в момент происшествия резервуар был пустым, и в нем проводились очистные работы. Предварительной причиной случившегося назвали детонацию остаточных газов.

Следователи возбудили уголовное по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

