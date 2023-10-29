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18:41, 29 октября 2023Силовые структуры

Уголовное дело возбудили по факту возгорания российского нефтерезервуара

СК возбудил уголовное дело по факту возгорания нефтерезервуара в Коми

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Коми возбудили уголовное дело по факту возгорания резервуара временного содержания нефтепродуктов на дожимной насосной станции в поселке Верхнеколвинск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ. Устанавливаются причины возгорания и причастные лица. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 29 октября стало известно о взрыве нефтяного резервуара, в результате которого произошел пожар. Известно, что в момент происшествия резервуар был пустым, и в нем проводились очистные работы. Предварительной причиной случившегося назвали детонацию остаточных газов.

Сообщалось об одном пострадавшем.

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      Илона Палей
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