Уголовное дело возбудили по факту возгорания российского нефтерезервуара

СК возбудил уголовное дело по факту возгорания нефтерезервуара в Коми

В Коми возбудили уголовное дело по факту возгорания резервуара временного содержания нефтепродуктов на дожимной насосной станции в поселке Верхнеколвинск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ. Устанавливаются причины возгорания и причастные лица. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 29 октября стало известно о взрыве нефтяного резервуара, в результате которого произошел пожар. Известно, что в момент происшествия резервуар был пустым, и в нем проводились очистные работы. Предварительной причиной случившегося назвали детонацию остаточных газов.

Сообщалось об одном пострадавшем.