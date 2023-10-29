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19:09, 29 октября 2023Ценности

Популярная модель смутила миллениалов спорным макияжем из 2000-х

Кадр: @sofiarichiegrainge / TikTok.com

Популярная модель София Ричи показала бьюти-лайфхак и смутила часть своей аудитории. Соответствующие ролик и комментарии появились в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 3,4 миллиона подписчиков.

25-летняя знаменитость опубликовала видеоурок по макияжу, в котором показала собственный способ красить губы. На размещенных кадрах манекенщица сначала наносит на них помаду, после чего добавляет каплю консилера сверху и растушевывает продукт пальцем, чтобы создать эффект «омбре».

Известно, что в 2000-х годах подобный мейкап пользовался популярностью среди молодежи. Однако тогда девушки, как правило, наносили консилер на губы вместо помады. Блогерша Изабель Клэнси, которая часто снимает пародии на моду миллениалов, опубликовала ответный ролик на спорный туториал Ричи. «Миллениалы — эти губы возвращаются», — пошутила она в видео.

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Пользователи сети согласились с мнением Клэнси в многочисленных комментариях. «София открыла портал в ад», «Простим их, они не ведают, что творят», «Пожалуйста, не надо», «Только не это», — высказывались зрители.

В августе стало известно, что повязка для волос, которая была особенно популярна в 2000-х, вновь вернулась в моду. Одной из знаменитостей, которые задали тренд, стала актриса и модель Никола Пельтц. Папарацци запечатлели манекенщицу с мужем Бруклином Бекхэмом в Беверли-Хиллз. Она надела темную футболку, ярко-зеленую миди-юбку и туфли на платформе, черную повязку для волос и широкие солнцезащитные очки.

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      Карина Черных
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