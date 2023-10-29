Прилетевших в Махачкалу людей экстренно завели обратно на борт самолета

Прилетевших в Махачкалу людей экстренно завели в самолет из-за агрессивной толпы

«Раньше всех. Ну почти.» / Teielram

Людей, прилетевших в аэропорт Махачкалы, экстренно завели обратно в самолет после того, как к трапу направилась агрессивная толпа. Видео инцидента опубликовали в соцсетях, передает РИА Новости.

На кадрах издалека слышны крики бегущих в направлении самолета людей, судя по всему, враждебно настроенных к новоприбывшим. После этого раздается голос мужчины, который призывает пассажиров как можно скорее вернуться обратно на борт.

Ранее стало известно, что в международном аэропорту Уйташ в столице Дагестана приземлился рейс из Тель-Авива. После этого на территорию аэродрома ворвалась толпа мужчин в поисках евреев. Из-за вторжения к аэропорту приехал спецназ, чтобы погасить беспорядки, вызванные, судя по всему, палестино-израильским конфликтом.