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21:07, 29 октября 2023Россия

️В аэропорт Махачкалы приехал спецназ

RT️: в аэропорт Махачкалы приехал спецназ из-за вторжения толпы мужчин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

️В аэропорт Махачкалы приехал спецназ для нормализации обстановки из-за вторжения толпы мужчин. Об этом сообщает телеканал RT.

Ранее стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива.

По данным Telegram-канала Daily Storm, местные жители начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства, которые должны были приземлиться в городе. На данный момент вход в аэровокзал заблокирован толпой, слышны крики «Аллаху Акбар» и видны флаги Палестины.

Также в аэропорту Махачкалы толпа местных жителей остановила принятого за еврея мужчину и отобрала у него паспорт.

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      Юлия Мискевич
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