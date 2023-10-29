RT️: в аэропорт Махачкалы приехал спецназ из-за вторжения толпы мужчин

️В аэропорт Махачкалы приехал спецназ для нормализации обстановки из-за вторжения толпы мужчин. Об этом сообщает телеканал RT.

Ранее стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива.

По данным Telegram-канала Daily Storm, местные жители начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства, которые должны были приземлиться в городе. На данный момент вход в аэровокзал заблокирован толпой, слышны крики «Аллаху Акбар» и видны флаги Палестины.

Также в аэропорту Махачкалы толпа местных жителей остановила принятого за еврея мужчину и отобрала у него паспорт.