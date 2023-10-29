Киев под предлогом гуманитарного разминирования отправляет саперов на фронт

Киев отправляет саперов на фронт под предлогом гуманитарного разминирования. Об этом рассказал ТАСС экс-глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Руслан Сыровой, который сотрудничал с российскими спецслужбами в качестве разведчика.

«Сейчас на Украине активно формируются группы разминирования, которые преимущественно состоят из внутренне перемещенных лиц с восточных районов страны, лиц старше 45 лет, солдат, которые прошли через российский плен, и инвалидов. Этих граждан вербуют как саперов, которые должны разминировать территории в тылу, пострадавшие от боевых действий, но фактически их вместо этого отправляют в зону в боевых действий», — рассказал Сыровой.

Он добавил, что в глазах официальных украинских властей подобные кадры не являются ценными. Именно по этой причине они проходят обучение одной из самых опасных воинских специальностей.

Ранее стало известно, что Украина начала использовать в шахтах труд заключенных. По словам главы министерства юстиции страны, в стране началось восполнение дефицита рабочей силы. Кроме того, были названы другие преимущества привлечения заключенных к подобным обязанностям.