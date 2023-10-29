Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на одном из направлений

МО РФ: отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

Подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией отразили атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой народной республики (ДНР).

18 октября сообщалось, что российские военнослужащие отразили 13 атак ВСУ на купянском направлении. Атаки противника были отражены в районе поселка Першотравневое и сел Синьковка, Ивановка и Орлянское в Харьковской области, а также в районе Сергеевки в Луганской народной республике (ЛНР).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

