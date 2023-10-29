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13:42, 29 октября 2023Россия

Российские войска уничтожили узел связи ВСУ под Харьковом

Минобороны: российские войска уничтожили узел связи ВСУ под Харьковом

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские войска разбили узел связи украинских военных под Харьковом. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что это произошло в районе поселения Подлиман в Харьковской области. Узел связи был закреплен за 66-й механизированной бригадой ВСУ.

В целом, как сказал Конашенков, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124-х районах. В районе Новомихайловки в ДНР также были разбиты подразделения 79-й десантной бригады ВСУ.

Помимо этого, российские военные сбили 44 беспилотных летательных аппарата Украины. Конашенков заявил, что украинские БПЛА уничтожены средствами ПВО вблизи поселений в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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