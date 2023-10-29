В ДНР поразили украинский командно-наблюдательный пункт
Минобороны: ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ у Новомихайловки
Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
По данным оборонного ведомства, пункт был занят 79-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Он находился в районе населенного пункта Новомихайловка. Помимо этого, ВС РФ поразили узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Подлимана в Харьковской области.
Ранее стало известно, что Российской армии удалось уничтожить в Запорожской области станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с БПЛА «Буковель».