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14:08, 29 октября 2023Россия

В ДНР поразили украинский командно-наблюдательный пункт

Минобороны: ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ у Новомихайловки

Фото: Пресс-служба Минобороны / РИА Новости

Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, пункт был занят 79-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Он находился в районе населенного пункта Новомихайловка. Помимо этого, ВС РФ поразили узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Подлимана в Харьковской области.

Ранее стало известно, что Российской армии удалось уничтожить в Запорожской области станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с БПЛА «Буковель».

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      Варвара Кошечкина
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