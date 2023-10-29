Министр обороны Саудовской Аравии приедет в США

Bloomberg: министр обороны Саудовской Аравии приедет в Вашингтон 30 октября

Стало известно о предстоящем визите министра обороны Саудовской Аравии в США. Об этом в воскресенье, 29 октября, со ссылкой на источник сообщает издание Bloomberg.

По данным издания, главе военного ведомства Халеду бен Салману Аль Сауду в понедельник, 30 октября, предстоят переговоры в Вашингтоне с рядом высокопоставленных лиц США. В частности, с главой военного ведомства Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Визит пройдет на фоне усиления конфликта Израиля и ХАМАС в секторе Газа.

Ранее 29 октября президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль перешел красные линии. Ранее 28 октября президент Турции Эрдоган пригрозил Западу войной «креста и полумесяца»