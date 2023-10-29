ЦАХАЛ предупредил о готовящемся ударе по православной школе

Al Jazeera: ЦАХАЛ предупредил о готовящемся бомбовом ударе по православной школе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о возможном бомбовом ударе по православному культурному центру и школе в анклаве. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на информационный центр правительства сектора Газа.

Отмечается, что в настоящее время в культурном центре укрывается тысяча человек, а в школе — 500.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана и нанес ответный удар. Запущенные с территории Ливана ракеты были направлены в сторону района горы Хар-Дов. Они упали в незаселенной местности.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц утверждала, что Израиль приостановил планы широкомасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными — такое решение было принято по согласованию с США.