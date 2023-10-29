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08:40, 29 октября 2023Мир

ЦАХАЛ вновь призвал жителей севера Газы переехать на юг анклава

TOI: ЦАХАЛ вновь призвал жителей севера сектора Газа переехать на юг анклава
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Yasser Qudih / Xinhua / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова обратилась с призывом к мирному населению севера сектора Газа переехать на юг, где они смогут получить необходимую гуманитарную помощь. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Его слова приводит газета Times of Israel.

Хагари подчеркнул, что переезд в более безопасный район, по его словам, район, будет временной мерой. Он указал, что там гражданские жители смогут получать воду, продовольствие и медикаменты.

Также пресс-секретарь ЦАХАЛ подчеркнул, что в понедельник, 30 октября, гуманитарные усилия в секторе Газа, возглавляемые Египтом и США, «будут расширяться».

Ранее начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви объяснил необходимость проведения наземной военной операции в секторе Газа. Он заявил, что цели военных действий требуют проведения неземной операции. Халеви также назвал вторжение с применением силы единственным способом уничтожить врага.

Также сообщалось, что Израиль начал новую фазу военных действий, в том числе с применением сухопутных войск — пехоты и танков. По словам министра обороны Йоава Галанта, военные действия в секторе Газа будут продолжаться до получения дальнейших приказов.

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      Екатерина Подвигина
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