ЦАХАЛ вновь призвал жителей севера Газы переехать на юг анклава

TOI: ЦАХАЛ вновь призвал жителей севера сектора Газа переехать на юг анклава

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова обратилась с призывом к мирному населению севера сектора Газа переехать на юг, где они смогут получить необходимую гуманитарную помощь. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Его слова приводит газета Times of Israel.

Хагари подчеркнул, что переезд в более безопасный район, по его словам, район, будет временной мерой. Он указал, что там гражданские жители смогут получать воду, продовольствие и медикаменты.

Также пресс-секретарь ЦАХАЛ подчеркнул, что в понедельник, 30 октября, гуманитарные усилия в секторе Газа, возглавляемые Египтом и США, «будут расширяться».

Ранее начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви объяснил необходимость проведения наземной военной операции в секторе Газа. Он заявил, что цели военных действий требуют проведения неземной операции. Халеви также назвал вторжение с применением силы единственным способом уничтожить врага.

Также сообщалось, что Израиль начал новую фазу военных действий, в том числе с применением сухопутных войск — пехоты и танков. По словам министра обороны Йоава Галанта, военные действия в секторе Газа будут продолжаться до получения дальнейших приказов.