Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 29 октября 2023Наука и техника

Раскрыта причина мощного цунами в 1650 году

Nature Communications: цунами 1650 года вызвано оползнем и взрывом вулкана

Фото: Globallookpress.com

Группа ученых раскрыла причины мощного взрыва вулкана Колумбо в Эгейском море в 1650 году и последовавшего за ними разрушительного цунами, которое было описано современниками. Результаты исследования подводного кратера и реконструкция исторических событий была описана в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Извержение 1650 года вызвало цунами, вызвавшее серьезные разрушения на соседних островах Санторини, Иос и Сикинос. Исторические свидетельства очевидцев сообщают, что максимальная высота волны составляла 20 метров на южном побережье Иоса, на Сикиносе затопления наблюдались на высоте 240 метров над уровнем моря, а на восточном побережье Санторини наводнения затронули площадь до двух квадратных километров земли, что привело к крупным разрушениям в городах Камари и Периссе.

Ученые создали трехмерное изображение кратера, который имеет диаметр 2,5 километра и глубину 500 метров, что указывает на действительно сильный взрыв. Сейсмические профили также показали, что одна сторона конуса сильно деформирована. Сравнивая различные механизмы, которые могли породить цунами, ученые пришли к выводу, что волну вызвало сочетание оползня с последующим извержением вулкана.

Если бы оползень не произошел, а цунами было вызвано только взрывом, то можно было бы ожидать волны высотой лишь шесть метров. Во время извержения, продолжавшегося несколько недель, в магматическом очаге, содержащем много газа, давление сильно повысилось. Когда один из склонов вулкана обрушился, внезапное снижение давления позволило газу в магматической системе расшириться, что привело к огромному взрыву.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Это могло привести к ядерной катастрофе». Украина атаковала Курскую АЭС с санкции Вашингтона

      Российский военный рассказал о «мясных штурмах» ВСУ

      Стало известно о причине появления негативного образа Москвы в литературе

      Кадыров обвинил Израиль в фашизме

      Бастрыкин поручил провести проверку по обмелевшему озеру в Геленджике

      Украина потребовала оружие ради «продовольственной безопасности»

      В Израиле высказались насчет продолжительности военной операции в Газе

      Раскрыта причина мощного цунами в 1650 году

      Египет заявил о препятствиях доставкам помощи в Газу со стороны Израиля

      Названа причина замедления переговоров между ЦАХАЛ и ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости