Раскрыта причина мощного цунами в 1650 году

Nature Communications: цунами 1650 года вызвано оползнем и взрывом вулкана

Группа ученых раскрыла причины мощного взрыва вулкана Колумбо в Эгейском море в 1650 году и последовавшего за ними разрушительного цунами, которое было описано современниками. Результаты исследования подводного кратера и реконструкция исторических событий была описана в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Извержение 1650 года вызвало цунами, вызвавшее серьезные разрушения на соседних островах Санторини, Иос и Сикинос. Исторические свидетельства очевидцев сообщают, что максимальная высота волны составляла 20 метров на южном побережье Иоса, на Сикиносе затопления наблюдались на высоте 240 метров над уровнем моря, а на восточном побережье Санторини наводнения затронули площадь до двух квадратных километров земли, что привело к крупным разрушениям в городах Камари и Периссе.

Ученые создали трехмерное изображение кратера, который имеет диаметр 2,5 километра и глубину 500 метров, что указывает на действительно сильный взрыв. Сейсмические профили также показали, что одна сторона конуса сильно деформирована. Сравнивая различные механизмы, которые могли породить цунами, ученые пришли к выводу, что волну вызвало сочетание оползня с последующим извержением вулкана.

Если бы оползень не произошел, а цунами было вызвано только взрывом, то можно было бы ожидать волны высотой лишь шесть метров. Во время извержения, продолжавшегося несколько недель, в магматическом очаге, содержащем много газа, давление сильно повысилось. Когда один из склонов вулкана обрушился, внезапное снижение давления позволило газу в магматической системе расшириться, что привело к огромному взрыву.