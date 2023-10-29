В ДНР заявили об использовании Киевом шантажа российским газом

Советник главы ДНР Гагин: Киев шантажирует Европу газом, чтобы вернуть внимание

Украина пытается вернуть к себе внимание США и Европы, для чего использует шантаж российским газом. Об этом заявил РИА Новости советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, Киев хочет и дальше получать деньги и военную помощь, за счет которых уже несколько лет живет украинская верхушка. Потому теперь прибегает к шантажу по газовой трубе.

28 октября стало известно, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа в ЕС по своей территории. Срок действия контракта истечет в конце 2024 года. Глава нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что поставки газа в Европу продолжались все это время «исключительно с целью поддержки своих европейских коллег».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что платит Украине за транзит газа, потому что исполняет обязательства перед своими контрагентами.