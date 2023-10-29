Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:43, 29 октября 2023Россия

В ДНР заявили об использовании Киевом шантажа российским газом

Советник главы ДНР Гагин: Киев шантажирует Европу газом, чтобы вернуть внимание

Фото: MR.Zanis / Shutterstock / Fotodom

Украина пытается вернуть к себе внимание США и Европы, для чего использует шантаж российским газом. Об этом заявил РИА Новости советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, Киев хочет и дальше получать деньги и военную помощь, за счет которых уже несколько лет живет украинская верхушка. Потому теперь прибегает к шантажу по газовой трубе.

28 октября стало известно, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа в ЕС по своей территории. Срок действия контракта истечет в конце 2024 года. Глава нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что поставки газа в Европу продолжались все это время «исключительно с целью поддержки своих европейских коллег».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что платит Украине за транзит газа, потому что исполняет обязательства перед своими контрагентами.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа

      «Нижний Новгород» победил «Сочи» в матче РПЛ

      МакSим рассказала про предательство близких во время ее пребывания в коме

      В ДНР заявили об использовании Киевом шантажа российским газом

      В сектор Газа стало поступать больше воды

      Девушка решила сэкономить и удивилась ценной находке в секонд-хенде

      В Германии выпустили манифест для мигрантов о поведении в стране

      Врач перечислила осенние овощи для поддержания иммунитета

      Стало известно о планах Путина на следующую неделю

      В российской школе произошла вспышка норовируса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости