В Грузии назвали причину ухудшения отношений с Украиной

В парламенте Грузии заявили, что Украина хочет видеть Саакашвили у власти

Украина хочет видеть экс-президента Михаила Саакашвили у власти в Грузии, чтобы он начал войну. Такую причину ухудшения отношений с Киевом назвал председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, пишет агентство «Sputnik Грузия».

Он отметил, что власти Украины уже не раз призывали Грузию открыть второй фронт против России, в том числе с таким призывом выступал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии, только потому, чтобы он начал войну», — заявил Сарджвеладзе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в желании развязать конфликты на Кавказе и в Приднестровье. Она привела в пример заявление президента Владимира Зеленского, призывавшего Грузию открыть антироссийский фронт.