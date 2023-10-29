В Палестине заявили о документировании преступлений Израиля в Газе

В правительстве Палестины заявили о фиксации МУС преступлений Израиля в Газе

Международный уголовный суд (МУС) зафиксировал преступления, которые Израиль совершил в Газе. Об этом сообщил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мильхем, передает телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.

«Международный уголовный суд задокументировал дела о преступлениях, совершенных против палестинцев», — рассказал Мильхем.

Тем временем президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о пересечении Израилем красных линий. По его словам, такое поведения Израиля приведет к тому, что «может заставить каждого принять меры».

Ранее Иран отказался выполнять требования США в связи с конфликтом Израиля и Палестины. Речь идет о призыве американских властей к Ирану о невмешательстве в происходящее в секторе Газа.