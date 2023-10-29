В российском приграничном регионе зафиксировали 18 прилетов со стороны Украины

Белгородский глава Гладков: в регионе зафиксировано 18 прилетов со стороны ВСУ

Украинские военные снова обстреляли объекты Белгородской области — там зафиксировано всего 18 прилетов. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Ранее очередной обстрел со стороны Украины повредил четыре частных дома в Белгородской области. Гладков сообщал, что 26 октября под обстрел ВСУ попало село Пороз. Позднее в домовладениях выявили повреждения фасадов, крыш, заборов и одного автомобиля.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.