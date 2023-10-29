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15:35, 29 октября 2023Мир

В сектор Газа стало поступать больше воды

Израиль возобновил работу второго водопровода в сектор Газа

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В сектор Газа стало поступать больше воды после того, как Израиль возобновил работу второго водопровода из трех, которые ведут в анклав. Об этом со ссылкой на координатора правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT) сообщило издание Times of Israel.

«Поставки достигли в общей сложности 28,5 миллиона литров в день. Это чуть более половины от тех 49 миллионов литров, которые Израиль ежедневно поставлял до начала войны», — сообщают израильские журналисты.

Издание отмечает, что первый водопровод заработал еще «на прошлой неделе». Планов об открытии третьего водопровода не поступало. Вместе с тем представитель COGAT назвал текущие объемы воды и еды «достаточными для удовлетворения гуманитарных потребностей» жителей сектора Газа.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарная система сектора Газа переживает полный коллапс. По его оценкам, до эскалации конфликта в Газу приезжало до 500 грузовиков с помощью в день. Сейчас из-за боевых действий в регион прибывает в среднем 12 грузовиков.

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      Олег Давыдов
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