Власти Дагестана сообщили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы

Власти Дагестана: ситуация в аэропорту Махачкалы контролируется

Ситуация в аэропорту Махачкалы контролируется, силовые службы работают на месте. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана.

Ранее толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива.

По информации Telegram-канала Daily Storm, местные жители начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства, которые должны были приземлиться в городе.

Также в аэропорту Махачкалы толпа местных жителей остановила принятого за еврея мужчину и отобрала у него паспорт.