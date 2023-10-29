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22:55, 29 октября 2023Россия

Власти Дагестана сообщили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы

Власти Дагестана: ситуация в аэропорту Махачкалы контролируется

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Ситуация в аэропорту Махачкалы контролируется, силовые службы работают на месте. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана.

Ранее толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы после того, как стало известно, что там должен приземлиться рейс из Тель-Авива.

По информации Telegram-канала Daily Storm, местные жители начали сносить забор махачкалинского аэропорта в поисках граждан еврейского государства, которые должны были приземлиться в городе.

Также в аэропорту Махачкалы толпа местных жителей остановила принятого за еврея мужчину и отобрала у него паспорт.

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      Юлия Мискевич
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