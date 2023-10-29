ВСУ сконцентрировали силы на клещеевском направлении

В ВС России рассказали о концентрации ВСУ на клещеевском направлении

ВСУ намерены забрать Клещеевку, поэтому сконцентрировали силы на этом направлении, рассказал боец добровольческого корпуса с позывным Тасман, передает РИА Новости.

Тасман в беседе с агентством отметил, что «враг сфокусировался и отдает все силы на клещеевском направлении, максимально пытается забрать Клещеевку и идти дальше». При этом доброволец добавил, что ВСУ несут большие потери.

По словам Тасмана, украинцы ведут примитивную тактику боя. ВСУ «втупую» кидают пехоту, пытаясь продвинуться вперед, объяснил боец. Периодически на поддержку пехоты выходит техника, но российские военные ее уничтожают, констатировал Тасман.

Ранее Министерство обороны России показало на видео уничтожение украинской пехоты в районе села Клещеевка. На кадрах видно, как несколько бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины идут вдоль дороги, после чего в них попадает снаряд, запущенный расчетом противотанкового ракетного комплекса «Южной» группировки войск.

Ранее стало известно, что российские войска разбили боевую машину РСЗО HIMARS на донецком направлении. Это произошло в районе поселений Красное, Андреевка, Клещеевка и Марьинка.