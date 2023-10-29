PLOS Pathogens: выявлена ключевая причина развития рака у больных ВИЧ

Сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе выявили одну из ключевых причин развития рака у пациентов, живущих с ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Результаты исследования описываются в журнале PLOS Pathogens.

В ходе работы авторы изучили факторы, нарушающие иммунный ответ у больных ВИЧ, которые также являются носителями герпесвируса, ассоциированного с саркомой Капоши (ГВСК). Для этого они использовали современные методы исследования, включая секвенирование отдельных клеток, масс-цитометрию CyTOF и искусственно созданные модели ГВСК. Ученые были сосредоточены на роли IL-6 вируса в манипулировании иммунной системой человека.

ГВСК является основной причиной смерти от рака у пациентов с ВИЧ, поскольку провоцирует цитокиновый шторм — нарушение иммунного ответа, вызванное высвобождением большого количества белых кровяных телец.

Оказалось, что ГВСК способен заражать один тип иммунных клеток (моноциты), тем самым стимулируя выработку большего числа макрофагов. Важно то, что макрофаги слабее активируют Т-клетки, которые необходимы для борьбы с внешними патогенами и раковыми клетками. Другими словами, ГВСК использует IL-6 для производства инфицированной клетки-хозяина, а затем нарушает функции макрофагов и ослабляет иммунную защиту. Это означает, что перепрограммирование иммунных клеток в результате воздействия герпесвируса усиливает воспаление в организме и делает инфицированного человека уязвимым к вторичным инфекциям и развитию рака.

