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11:53, 30 октября 2023Из жизни

107-летняя женщина назвала любимый продукт секретом долголетия

«Би-би-си»: 107-летняя британка назвала хлопья на завтрак секретом долголетия

Кадр: John Devine / BBC

Одна из самых старых жительниц Великобритании отметила 107-й день рождения и поделилась секретами долголетия. Об этом сообщает «Би-би-си».

Глэдис Кайтли родилась 25 октября 1916 года в деревне Приквиллоу, графство Кембриджшир. Некоторое время британка жила в Лондоне, где работала няней, однако позже вернулась в родной дом, где прожила до старости. Глэдис была домработницей у местного врача общей практики. В 1940 году она вышла замуж за молочника по имени Стэнли, с которым прожила в браке 62 года. У Глэдис есть две дочери: Сью, которой сейчас 74 года, и Джанет, которой сейчас 80 лет.

После выхода на пенсию женщина продолжала вести активный образ жизни. Она доставляла продукты местным жителям, многие из которых были моложе ее на 20 лет. В 80 лет Глэдис регулярно каталась на велосипеде. По словам 107-летней британки, одной из причин ее долголетия является отказ от курения и употребления алкоголя. А Сью назвала секретом долгой жизни матери ее любимый продукт — хлопья Weetabix. Женщина рассказала, что Глэдис долгие годы ежедневно съедала по порции сухого завтрака.

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Сейчас британка живет в доме престарелых в деревне Доддингтон. Здесь вместе с близкими она отметила свой очередной день рождения. Как утверждает Сью, в настоящее время ее мать — самая пожилая жительница графства Кембриджшир.

Ранее сообщалось, что 100-летний житель США назвал шесть главных вещей, которые позволили ему прожить долгую и счастливую жизнь. Мужчина регулярно снимает видео в TikTok, за его страницей следят 1,7 миллиона человек.

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