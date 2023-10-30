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09:37, 30 октября 2023Силовые структуры

Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о конфликте в одном из дворов

Глава СКР Бастрыкин поставил на контроль дело о конфликте во дворе в Москве

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль результаты расследования уголовного дела о хулиганстве в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по столице Андрею Стрижову доложить о ходе дела.

Ранее в соцсетях появилась информация о конфликте между двумя мужчинами и жителями района Отрадное. Местные сделали мужчинам замечание за опасное вождение на территории двора. В результате те начали нарушать общественный порядок и проявлять агрессию.

Ранее в подмосковной Балашихе мужчина открыл стрельбу во дворе дома после того, как подрался с двумя другими.

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      Варвара Митина
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