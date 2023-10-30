Блогерша села в поезд в откровенном наряде и рассказала о реакции пассажиров

Блогерша Кезия Кук села в поезд в откровенном наряде и рассказала о реакции пассажиров. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в полупрозрачном кружевном костюме белого цвета, состоявшем из топа и удлиненных брюк. При этом она надела черное нижнее белье, которое просвечивало сквозь верхнюю одежду. Также автор ролика распустила волосы, накрасила губы темной помадой и завершила образ босоножками на каблуках и сумкой с короткими ручками.

В свою очередь, Кук отметила, что окружающие критически отнеслись к ее внешнему виду. «Все мужчины и женщины в поезде смотрят на меня так, словно я сошла с ума», — заявила юзерша.

Ранее модель Джойс Тадео из Манилы, Филиппины, которая стала таксистом, рассказала о реакции пассажиров на нее. По словам окончившей факультет психологии девушки, она трудится по 12 часов в день и любит свое занятие.