Один из крупнейших поставщиков газа в мире решил проблему с забастовкой

Рабочие СПГ-заводов в Австралии приняли предложенное Chevron трудовое соглашение

Работники двух австралийских заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) Gorgon и Wheatstone, которые в совокупности отвечают за семь процентов всего экспорта СПГ в мире, приняли предложенное американской корпорацией Chevron новое трудовое соглашение, сообщает MarketWatch.

Договор предусматривает повышение оплаты труда, гарантии занятости и возможности карьерного роста. Переговоры между Chevron Australia и объединением профсоюзов Offshore Alliance завершились две недели назад. Стороны смогли утвердить компромиссный вариант соглашения, однако оставалась угроза, что его не поддержат сами рабочие коллективы.

Противоречия между профсоюзами и компанией достигли пика в начале сентября. Сотрудники заводов 8 сентября начали забастовку, что спровоцировало рост мировых цен на газ.

Нынешнюю ситуацию на газовом рынке, в особенности в Европе, больше определяет ход операции Израиля против ХАМАС. Остановка экспорта с израильских месторождений через Египет пока не сказывается на обеспеченности газом европейских потребителей в связи с рекордным уровнем заполненности хранилищ. Однако если конфликт затянется, то Евросоюз потеряет существенный источник топлива и может увеличить выемку газа из хранилищ.