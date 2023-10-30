Россиянам назвали главное правило финансовой грамотности

Депутат Делягин: обучать финансовой грамотности нужно и детей, и взрослых

Обучать финансовой грамотности нужно не только детей, но и взрослых, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам главное правило финансовой грамотности.

27 октября российское правительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Ее основной целевой показатель — получение всеми школьниками и студентами колледжей базовых знаний по финансовой грамотности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Я надеюсь, что программа финансовой грамотности, во-первых, не содержит избыточных знаний, которые забивают голову, а во-вторых, направлена на воспитание в людях финансовой дисциплины и многих простых навыков. Но, безусловно, финансовая грамотности в правильном смысле слова важна и для взрослых», — заявил Делягин.

Безумные кредиты берут не дети, а взрослые. Люди, которые берут ипотеку — это не дети, это взрослые. Поэтому финансовой грамотности нужно учить и взрослых тоже Михаил Делягин заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

При этом депутат отметил, что взрослых обучить будет сложнее.

«Потому что ребенок понимает, что он многих вещей не знает, а взрослые обычно, особенно после того, как заработают первые деньги, которые считают приличными, впадают в убеждение, что они знают все и им учиться незачем и стыдно», — объяснил он.

Также Делягин рассказал, что самое главное в финансовой грамотности — это умение не брать кредиты, если человек не предприниматель.

«А если вы предприниматель, то, наоборот, умение брать кредит. Но если вы обычный человек, в современных условиях высочайшей нестабильности, когда большинство людей не знают, какую зарплату они получат и получат ли вообще через год, брать кредит крайне опасно», — заключил депутат.

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