Генерал ФСБ высказался о последствиях наземной операции Израиля в Газе

Генерал ФСБ Михайлов предрек разрушение Газы при наземной операции Израиля

После наземной операции Израиля сектор Газа может исчезнуть не просто как субъект права, но как регион с проживающими там жителями. Неизвестно, будет ли кто-то его восстанавливать и будет ли он пригоден для жизни. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Израиль объявил террористами практически всех проживающих в Газе. В этом есть определенная логика: там огромные подземные коммуникации, которые не могли быть сооружены силами одного ХАМАС. Скорее всего, в этом принимали участие почти все жители Газы», — сказал Михайлов.

По его словам, на данный момент нет понимания о том, в какой форме может быть завершен конфликт. Ясно только то, что наземная операция будет сопряжена с большими жертвами со всех сторон.

«Что будут делать израильтяне со всем этим, сказать сложно. Как и предсказать, что будет с Газой. Сомневаюсь, что она вообще останется как субъект. Даже не как субъект какого-то права, а как регион с проживающими в нем жителями. Неизвестно, кто будет восстанавливать Газу, кто будет там после этого жить», — заметил Михайлов.

Он также добавил, что неясной остается и судьба мирного населения. Египет, по его словам, не захочет пускать к себе беженцев, опасаясь проникновения в страну террористов.

Ранее израильские танки были замечены на подступах к городу Газа. По данным Le Figaro, танки перерезали дорогу Салах ад-Дин, связывающую север и юг анклава, а также стреляли по всем проезжающим транспортным средствам.

