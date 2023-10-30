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11:30, 30 октября 2023Мир

Израильские танки заметили на подступах к Газе

AFP: танки Израиля заметили на подступах к Газе, они перерезали ключевую дорогу

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В понедельник, 30 октября, израильские танки были замечены на подступах к городу Газа, сообщает со ссылкой на очевидцев France Presse (AFP).

По данным агентства, бронированные боевые машины прибыли в район аль-Зейтун, таким образом перерезав ключевую дорогу.

«Они перерезали дорогу Салах ад-Дин (связывающую север с югом) и стреляют по любому транспортному средству, проезжающему по ней», — приводит слова очевидца Le Figaro

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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      Варвара Кошечкина
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