Глава Дагестана назвал число пострадавших в беспорядках полицейских

Меликов: двое полицейских пострадали при беспорядках в аэропорту Махачкалы

Двое полицейских пострадали при беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, пишет РИА Новости.

По его словам, полицейские получили травмы во время блокирования режимных зон аэропорта от участников беспорядков.

Ранее Минздрав Республики Дагестан сообщил, что на данный момент известно о 20 пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы. Десяти из них понадобилась стационарная медпомощь. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, самочувствие других оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

Погромы в аэропорту Дагестана начались 29 октября после того, как сотни человек ворвались в аэропорт Махачкалы в ожидании самолета из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.