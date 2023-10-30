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02:59, 30 октября 2023Мир

Глава Минобороны Израиля рассказал о психологических манипуляциях ХАМАС

Минобороны Израиля: ХАМАС прибегают к «психологическим манипуляциям»
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что члены палестинского движения ХАМАС прибегают к «психологическим манипуляциям» по отношению к заложникам в секторе Газа. Его слова приводит ТАСС.

«ХАМАС цинично использует тех, кто нам дорог, они сознают боль и оказываемое давление», — сказал глава Минобороны.

Галант подчеркнул, что власти страны собрали лучших людей, чтобы выполнить задачу по возвращению пленных домой.

Вечером 29 октября стало известно, что Израиль направил войска и танки в северную часть сектора Газа, военная операция продлится не менее шести недель. План наземного вторжения еврейского государства на соседнюю территорию стал известен агентству Bloomberg.

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      Юлия Мискевич
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