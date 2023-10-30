Глава Минобороны Израиля рассказал о психологических манипуляциях ХАМАС

Минобороны Израиля: ХАМАС прибегают к «психологическим манипуляциям»

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что члены палестинского движения ХАМАС прибегают к «психологическим манипуляциям» по отношению к заложникам в секторе Газа. Его слова приводит ТАСС.

«ХАМАС цинично использует тех, кто нам дорог, они сознают боль и оказываемое давление», — сказал глава Минобороны.

Галант подчеркнул, что власти страны собрали лучших людей, чтобы выполнить задачу по возвращению пленных домой.

Вечером 29 октября стало известно, что Израиль направил войска и танки в северную часть сектора Газа, военная операция продлится не менее шести недель. План наземного вторжения еврейского государства на соседнюю территорию стал известен агентству Bloomberg.