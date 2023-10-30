Гоша Куценко рассказал о возбуждении во время съемок постельных сцен
Российский актер Гоша Куценко в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ сообщил, что испытывает возбуждение во время съемок постельных сцен в фильмах.
Артист отметил, что недавно принял участие в секс-сцене с актрисой Мариной Доможировой, которая играет его супругу в сериале «Скорая помощь». «Я ее (Марину Доможирову — прим. "Ленты.ру") поцеловал и чуть-чуть придушил. Есть в этом что-то сексуальное. Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, я немного и возбуждаюсь. Это нормально», — рассказал актер
Куценко добавил, что во время съемок эротических сцен прилагает все усилия для того, чтобы его партнершам было комфортно, а также признался, что даже обращался к режиссерам с требованием добавить в сценарии проектов больше откровенных эпизодов.
Ранее актер пожаловался на сложность создания «пристойных» сценариев, так как вкус кинозрителей сейчас стал более «развращенным».
В октябре российская певица и телеведущая Ольга Бузова выразила готовность сниматься в эротических сценах.