Гоша Куценко рассказал о возбуждении во время съемок постельных сцен

Актер Гоша Куценко рассказал, что возбуждается во время постельных сцен

Гоша Куценко. Кадр: телесериал «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного»

Российский актер Гоша Куценко в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ сообщил, что испытывает возбуждение во время съемок постельных сцен в фильмах.

Артист отметил, что недавно принял участие в секс-сцене с актрисой Мариной Доможировой, которая играет его супругу в сериале «Скорая помощь». «Я ее (Марину Доможирову — прим. "Ленты.ру") поцеловал и чуть-чуть придушил. Есть в этом что-то сексуальное. Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, я немного и возбуждаюсь. Это нормально», — рассказал актер

Куценко добавил, что во время съемок эротических сцен прилагает все усилия для того, чтобы его партнершам было комфортно, а также признался, что даже обращался к режиссерам с требованием добавить в сценарии проектов больше откровенных эпизодов.

Ранее актер пожаловался на сложность создания «пристойных» сценариев, так как вкус кинозрителей сейчас стал более «развращенным».

В октябре российская певица и телеведущая Ольга Бузова выразила готовность сниматься в эротических сценах.