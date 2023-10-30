Граждан Украины предупредили о фантастических сложностях через два года

Харченко предрек Украине фантастические сложности из-за проблем с энергетикой

Граждане Украины скоро столкнутся с фантастическими сложностями, связанными с энергетической проблемой. Такое будущее предрек стране директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Youtube-канала «Радио НВ».

«Большой бедой у нас является тепловая энергетика, она у нас по большей части угольная. Соответственно, в этом году с угольной генерацией у нас сложно. В следующем году будет еще сложнее, а через два года будет фантастически сложно», — предупредил Харченко.

По словам эксперта по энергетики, инфраструктура страны устарела настолько, что «выпадает сама по себе без всяких ракет». При этом он отметил, что рассчитывать на финансовую помощь извне для восстановления энергетической системы Украины не стоит, так как мир давно ориентируется на зеленую энергетику.

Ранее была озвучена необходимая сумма для восстановления энергосистемы Украины. Она исчисляется сотнями миллионов долларов, поскольку требует не только ремонта, но и обновления до современных стандартов.