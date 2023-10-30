Гражданам дружественных стран упростили открытие счетов в российских банках

Мишустин: гражданам 25 дружественных стран упрощен порядок открытия вкладов в РФ

В России упростили порядок открытия счетов и вкладов в банках для граждан и юридических лиц из 25 дружественных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Турция, Китай, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и другие. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Российский премьер назвал такие шаги важными для достижения финансового суверенитета. По его словам, гражданам этих стран нужно будет до въезда в Россию предоставить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится у них на родине, а приехав, они уже смогут осуществлять платежи в российских банках.

Мишустин не раскрыл все подробности процедуры, но отметил, что механизм будет удобным для приезжающих в Россию туристов и предпринимателей, а также поможет улучшить взаимодействие между деловыми сообществами государств-партнеров.

В июне стало известно, что иностранным банкам, представляющим дружественные страны, могут разрешить открывать в России свои филиалы. По действующему законодательству работать в России зарубежным кредитным организациям можно только через «дочек», полностью подконтрольных ЦБ, а через филиалы разрешалось работать до 2013 года. Теперь это правило захотели изменить, разрешив действовать в стране «не более чем через один филиал», не связанный с недружественными государствами и лицами.