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13:52, 30 октября 2023Мир

Израильский танк расстрелял автомобиль с гражданскими в секторе Газа

Военнослужащие ЦАХАЛ из танка расстреляли автомобиль с гражданскими в Газе

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из танка расстреляли автомобиль с гражданскими лицами в секторе Газа. Соответствующее видео публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как автомобиль пытается развернуться и уехать, но по нему попадает снаряд из танкового орудия. Отмечается, что в результате инцидента пострадали три человека.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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      Виктория Кондратьева
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