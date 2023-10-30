Кандидату в мэры Кишинева запретили выступить на русском языке

Sputnik: кандидату в мэры Кишинева Караман запретили выступить на русском языке

Кандидату в мэры Кишинева Диане Караман от оппозиционной партии коммунистов запретили выступить на русском языке в эфире телеканала «Молдова-1», который должен был транслировать дебаты. Видеообращение Караман опубликовал Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Я обращаюсь ко всем международным миссиям и хочу сказать, что мне не дают исполнить свое право только на основании того, что я говорю на русском языке. Я считаю, что это незаконно», — заявила депутат. Она напомнила, что представители власти обращаются к избирателям на русском языке, и назвала подобное ограничение по отношению к ней дискриминацией.

Также Караман отметила, что за распоряжением отстранить ее от дебатов, по ее мнению, стоит правящая партия.

Ранее на Украине призвали утилизировать русскоязычное население страны за отказ переходить на государственный язык. С подобным предложением выступила бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион, добавив, что таких людей нужно отправить рыть окопы для «святых украинских солдат».