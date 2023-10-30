Лукашенко предложил выработать планы сотрудничества с бывшими республиками СССР

Лукашенко предложил выработать планы сотрудничества Белоруссии со странами СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выработать планы сотрудничества страны с бывшими советскими республиками. Об этом он высказался на встрече с послом Киргизии в Минске Эрмеком Ибраимовым, передает БелТА.

По его словам, в настоящий момент Белоруссия сотрудничает с постсоветскими республиками «как бог на душу положит». «Что-то осталось от советского периода. Допустим, закупали мы у вас семена сахарной свеклы. Наверное, и продолжаем это делать. Нас качество устраивает и так далее. Но чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно говорить, сотрудничества Беларуси с республиками бывшего Советского Союза — теми, которые хотят с нами сотрудничать, — мы так и не подошли к этому», — сказал глава государства.

Лукашенко также отметил, что Минск уже использует такой подход в сотрудничестве с другими странами, в том числе так называемой «дальней дуги». «По отдельным странам принимаем отдельные решения. Допустим, декрет президента по России, Китаю и так далее», — пояснил он.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что в республике рассчитывают в ближайшее время стать членом Шанхайской организации сотрудничества.