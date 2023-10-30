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11:00, 30 октября 2023Культура

Макаревич прокомментировал угрозу срыва своего тура по Центральной Азии

Макаревич заявил, что организаторам его тура по Центральной Азии угрожали

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (включен Минюстом в реестр иноагентов) прокомментировал угрозу срыва своего тура по Центральной Азии. Об этом он сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

«Собрались к вам в очередной раз, и тут какие-то странные люди завалили угрозами организаторов концертов. Видимо, из-за того, что я поддержал Израиль в его войне. Поддержал страну, в которой я живу», — поведал музыкант.

Он добавил, что много раз его коллектив выступал в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, а в Ташкенте была написана песня группы «За тех, кто в море».

Макаревич также подчеркнул, что не считает «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) исламом: «Сегодня рядом с нашим домом упала ракета. Почти на арабский город Фарадиз, на мусульманский город. Это ислам? Вырезать женщин и детей — это ислам? Прикрываться заложниками — это тоже ислам? Я до сих пор думал, что нет».

Ранее сообщалось, что тур Андрея Макаревича по Казахстану, Узбекистану и Киргизии оказался под угрозой отмены. Первым против концертов музыканта выступил казахский режиссер Нуртас Адамбай, который заявил, что артисту не место в его стране, так как он призывает истреблять мусульман.

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      Анастасия Астахова
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