Мать отравившихся при пожаре малолетних детей признали невиновной

Суд в Новосибирске оправдал мать, чьи малолетние дети погибли при пожаре

Суд в Новосибирске признал невиновной мать, чьи дети отравились продуктами горения при пожаре в квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебного департамента Новосибирской области.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям 125 («Оставление в опасности») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем») УК РФ. Ее вина не была доказана.

По информации суда, в период с сентября 2020 года по декабрь 2022 года женщина не раз надолго оставляла двухлетнего сына и годовалую дочь без присмотра. Кроме того, в декабре 2022 года она поручила 19-летней няне следить за детьми. Та, в свою очередь, оставила малолетних без присмотра в квартире, где произошло возгорание. Во время пожара дети отравились продуктами горения и не выжили.