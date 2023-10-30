Мэр Берлина пожаловался на проблему антисемитизма в Германии

Berliner Zeitung: мэр Берлина Вегнер пожаловался на антисемитизм в Германии

Проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские учреждения говорят о проблеме антисемитизма в Германии, заявил мэр Берлина Кай Вегнер. Его цитирует газета Die Berliner Zeitung.

«Каждый, кто живет в Германии, должен знать, что мы — открытое и многонациональное общество. Ненависти, антисемитизму и антиизраильским подстрекательствам здесь нет места», — сказал Вегнер, пожаловавшись на проводимую немецкими властями политику интеграции мигрантов, которая, по его словам, стала причиной роста антисемитских настроений.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвала пугающей новую волну антисемитизма в Европе.

До этого глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что антисемитам в Германии будут отказывать в предоставлении немецкого гражданства. Закон, находящийся на рассмотрении немецкого парламента, будет означать, что людям, совершившим антисемитские действия, никогда не будет предоставлено гражданство Германии.