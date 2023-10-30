МИД Ирана заявил о негативном влиянии США на работу СБ ООН по поддержанию мира

Представитель МИД Ирана Канаани: США взяли СБ ООН в заложники и мешают работе

США взяли Совет Безопасности ООН в заложники и мешают органу надлежащим образом исполнять свою обязанность по поддержанию мира. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, сообщает РИА Новости.

По словам представителя иранского МИД, международные ассамблеи плохо выполняют свою основную задачу по предотвращению кризисов в мире. «Вызывает сожаление, что значительное число влиятельных стран, особенно (...) США, взяли СБ ООН в заложники (...) и не позволяют ему выполнять как следует свою основную обязанность –- сохранение мира и международной безопасности», — констатировал он.

Канаани отметил, что при эффективной работе ООН многолетний кризис в Палестине и регионе был бы решен, но негативное влияние США на работу органа мешает этому.

Ранее дипломат заявил, что США и ряд европейских стран, поддерживающих Израиль, в равной степени несут ответственность за его действия.

«Ответственность режима США и ряда режимов европейских стран, безоговорочно поддерживающих израильский режим, не может быть отделена от международной ответственности режима Израиля и его преступных лидеров», –- написал Канаани.