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01:10, 30 октября 2023Россия

Минздрав Дагестана сообщил о раненых в аэропорту Махачкалы

Минздрав Дагестана сообщил о раненых из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть раненые, им оказывается помощь. Об этом сообщает минздрав Дагестана в Telegram-канале.

Число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняются, рассказали ТАСС в региональном ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц.

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      Марина Совина
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