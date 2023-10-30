Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 30 октября 2023Ценности

Модель Victoria's Secret показала фигуру в бикини

Фото: @Sara Sampaio

Португальская модель Сара Сампайо поделилась снимками в откровенном образе с пляжного отдыха. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя бывшая манекенщица Victoria's Secret показала фигуру, позируя в океане в бикини черного цвета. При этом волосы знаменитости были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Из аксессуаров инфлюэнсер предпочла небольшие серьги-кольца, черный браслет и золотое кольцо.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Известно, что Сампайо фотографировалась в Сан-Кристобале, расположенном на эквадорских островах Галапагос.

Ранее модель Елена Перминова также продемонстрировала свое тело в откровенном образе. Тогда звезда снялась в желтом купальнике, позируя на шезлонге. Видно, что изделие при этом было оформлено розовым цветочным принтом.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского обвинили в сокрытии провала контрнаступления ВСУ

      Модель Victoria's Secret показала фигуру в бикини

      Аналитики оценили ущерб от войны с ХАМАС для экономики Израиля

      Во французском клубе осудили забросавших камнями автобус соперников фанатов

      На Украине рассказали о поиске США кандидатур на пост президента страны

      В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах

      Рядом с Великой Китайской стеной обнаружили 400-летние бомбы из камня

      Ранняя Венера оказалась похожей на Землю

      Смолов рассказал о сложностях Захаряна в Испании

      В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости