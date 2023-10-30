Модель Victoria's Secret показала фигуру в бикини

Португальская модель Сара Сампайо поделилась снимками в откровенном образе с пляжного отдыха. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя бывшая манекенщица Victoria's Secret показала фигуру, позируя в океане в бикини черного цвета. При этом волосы знаменитости были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Из аксессуаров инфлюэнсер предпочла небольшие серьги-кольца, черный браслет и золотое кольцо.

Известно, что Сампайо фотографировалась в Сан-Кристобале, расположенном на эквадорских островах Галапагос.

Ранее модель Елена Перминова также продемонстрировала свое тело в откровенном образе. Тогда звезда снялась в желтом купальнике, позируя на шезлонге. Видно, что изделие при этом было оформлено розовым цветочным принтом.