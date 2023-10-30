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15:18, 30 октября 2023Россия

Муфтий резко высказался о криках «Аллаху акбар» во время беспорядков в Махачкале

Муфтий Бердиев счел неуместным упоминание Аллаха во время беспорядка в Махачкале

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев назвал неуместными выкрики «Аллаху Акбар» на незаконных шествиях. Его цитату приводит РИА Новости.

По словам муфтия, возвеличивание Аллаха уместно, когда есть весомый повод. «Это делается во время религиозных праздников в мечети или собраний, радостных событий в семье. Возгласы "Аллах акбар!" во время незаконных шествий и манифестаций, как это случилось во время штурма аэропорта в Махачкале, непозволительны», — объяснил он.

Бердиев также подчеркнул, что эпизоды, когда манифестанты использовали нецензурную лексику в перемешку с такбиром (Аллаху акбар), не имеют ничего общего с религией. «В исламе категорически запрещаются богомерзкие слова. Правоверный вообще не имеет права, чтобы с его уст слетали матерные выражения», — заявил муфтий и добавил, что мусульманин должен контролировать все свои действия.

Вечером 29 октября сотни дагестанцев прорвались в аэропорт Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива. Протестующие с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях. Дагестанцы проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах в поисках людей, прилетевших из Израиля.

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